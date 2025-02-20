Уровень независимости банковской инфраструктуры от зарубежных ИТ-решений превысил 90%

Свыше 90% используемых в банке ИТ-систем стали независимыми от зарубежных решений и технологий, это гарантирует их надежность от несанкционированного иностранного вмешательства и блокировок. О этом в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«По нашим подсчетам, только до 2030 года экономия от использования импортозамещенных разработок должна составить порядка 180 млрд руб. Это складывается из оптимизации затрат непосредственно на сами решения, построенные на открытых технологиях и внесенные в Единый реестр российского ПО. Кроме того, мы отказываемся от использования дорогостоящего и высокопроизводительного серверного оборудования путем перехода на использование отечественной техники», – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Всего на отечественные разработки был переведен 91% целевых информационных систем. Таким образом, банк выполнил все запланированные на 2024 году цели по задачам импортозамещения. Оставшиеся системы и решения требуют более длительных работ, большую часть которых планируется завершить в 2025 году.

Одним из наиболее важных для ВТБ стало импортозамещение ИТ-систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры банка. В основном это системы платежей и переводов, дистанционного банковского обслуживания, взаимодействия с Банком России и др.

Активно импортозамещались и решения, которые используются сотрудниками ВТБ для реализации ежедневных задач.

«Мощная и отказоустойчивая ИТ-инфраструктура позволяет нам быть надежным партнером для наших клиентов, которые ежедневно осуществляют платежи, денежные переводы, размещают деньги на депозитах и др. Она же делает нас одним из опорных партнеров государства, когда мы участвуем в пилотировании новых платежных технологий, в программах льготного кредитования и др. Развитием инфраструктуры, основанной на технологиях открытого кода, а также на отечественных решениях, мы активно занимаемся свыше пяти лет, а в 2022 году этот вопрос вышел на первый план», – резюмировал Вадим Кулик.