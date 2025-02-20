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Суд приостановил корпоративные права иностранцев в Шереметьево

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Министерства транспорта, приостановив корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», связанной с крупнейшим аэропортом России, Шереметьево.

Иск был подан Минтрансом 27 января, и в качестве третьих лиц были привлечены МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и УФНС России по Калининградской области, сообщает РБК.

Судебное решение гласит: «Иск удовлетворить полностью». «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» является единственным владельцем ООО «Шереметьево Холдинг» и держателем более 66% акций в АО «Международный аэропорт Шереметьево».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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