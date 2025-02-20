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Молодые самозанятые: путь к крупным клиентам лежит через ИП

Молодые самозанятые в возрасте до 25 лет стали чаще оформлять ИП, сообщают "Ведомости".

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Молодые россияне до 25 лет все чаще выбирают путь индивидуального предпринимательства, чтобы масштабировать свой бизнес и наладить отношения с крупными клиентами. Это подтверждает совместное исследование сервиса Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк». Solar Staff проанализировала налоговые статусы своих исполнителей, работающих в более чем 3000 компаниях по России, а банк «Бланк» изучил профили 35 000 своих активных клиентов. Выяснилось, что доля ИП среди молодежи до 25 лет возросла до 3,26%, по сравнению с 2,89% в 2023 году.

Самозанятость, как особый налоговый режим для специалистов, работающих на себя без привлечения наемных работников, была введена в 2017 году. Оформить самозанятость может любой гражданин России, начиная с 14 лет. В 2025 году самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) по двум ставкам: 6% при получении доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 4% от физических лиц. Максимальный годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей. Если доход превышает эту сумму, самозанятый автоматически перестает быть плательщиком НПД и обязан платить 13% НДФЛ со всех последующих доходов.

По данным ФНС, в декабре 2024 года количество самозанятых в России составило более 12 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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