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Запрет на спам-обзвоны: как изменится телефонная реклама в 2025 году

Летом 2025 года будет введен запрет на рекламные спам-обзвоны, передаёт слова министра цифрового развития Максута Шадаева газета "Ведомости".

Все звонки от организаций будут промаркированы, и абоненты смогут установить запрет на получение рекламных звонков через личный кабинет своего телекомоператора. Это является частью законопроекта по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, одобренного правительством и внесенного в Госдуму.

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Представитель Минцифры пояснил, что маркировка звонков будет касаться уведомлений о типе организации, таких как банки и полезные услуги. Маркировка не затронет звонки от граждан, и персональные данные не будут передаваться. Компании, совершающие звонки абонентам, будут обязаны предоставлять информацию о себе своему оператору связи. Если юридическое лицо не предоставит необходимые данные, вызов будет блокироваться.

Одной из ключевых новелл нового регулирования станет возможность абонентов установить запрет на получение массовых звонков от юридических лиц через оператора.

Напомним, что правительство разрабатывает комплекс мер для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Среди этих мер — обязательная маркировка звонков, возможность для граждан отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а также создание информационной системы для выявления подозрительных действий и их блокировки. В системе будут собраны записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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