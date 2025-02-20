Власти планируют сократить траты из ФНБ

На инвестпроекты собираются расходовать всего 700 млрд рублей против 1,1 трлн в 2024-м. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Министерства экономического развития РФ.

Ключевой статьей расходов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На них планируется потратить 700 млрд рублей, заявили в Минэке. Помимо этого, из «кубышки» собираются направить около 600 млн на софинансирование пенсионных накоплений, следует из бюджета на 2025–2027 годы.

В прошлом году из ФНБ также тратили деньги на инвестпроекты – в сфере промышленности и транспорта – около 1,1 трлн рублей, рассказали редакции в Минэке. В частности, вкладывались в строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге. Другой крупной статьей расходов из «кубышки» в 2024-м стало погашение дефицита бюджета в 1,3 трлн, следует из финансового плана. Также в прошлом году оттуда направили около 200 млн на пенсии.

То есть, по подсчетам «Известий», в сумме из ФНБ в 2024-м выделили свыше 2,4 трлн рублей в 2024-м. Это в 3,5 раза больше, чем заложенные на этот год планы.

Напомним, что объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 12,787 трлн руб., или 6,7% прогнозируемого на 2024 год размера российского ВВП, сообщил в пятницу Минфин. В долларовом эквиваленте объем фонда составил 137,9 млрд долларов. С начала года размер фонда вырос на 882 млрд руб., в пересчете на доллары – на 4,5 млрд долларов.