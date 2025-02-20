Сделка США и Украины по редкоземельным металлам сорвалась: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: сорвалась сделка Америки и Украины по редкоземельным металлам, Россия озвучила условие возвращение Google в страну, бренды продолжают искать пути обратно в РФ, а бывший мэр Иркутска делает карьеру в ДНР. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Срыв сделки

Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам. «У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они ее сорвали два дня назад», – отметил американский лидер. Предполагалось, что Украина получит помощь от Штатов в обмен на редкоземельные металлы. Объем сделки оценивался в $500 млн.

Бренды хотят обратно

Зарубежные бренды продолжают искать пути в Россию и ждут возможности вернуться. Некоторые – совершают решительные действия. Например, известная фирма Gucci зарегистрировала соответствующий товарный знак в России. Теперь она имеет возможность производить и продавать одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, мебель и другие товары на территории РФ.

Условие возвращения Google

В случае отмены западных санкций у некоторых компаний могут возникнуть сложности с возвращением на российский рынок, например, у Google, которую ранее оштрафовали за неудаление запрещенного контента и блокировку российских аккаунтов на видеохостинге YouTube, который ей принадлежит. Чтобы снова работать в РФ, организации придется оплатить штрафы, а также устранить то, что стало причиной их наложения. В том, что такие условия будут выполнены, пока нет уверенности.

Карьера экс-мэра Иркутска в ДНР

Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников продолжает делать карьеру в Донецкой Народной Республике. Накануне он был назначен первым заместителем председателя правительства ДНР. Соответствующий приказ о назначении подписал глава республики Денис Пушилин. До этого Бердников исполнял обязанности вице-премьера, еще ранее, с ноября 2022-го до мая 2023 года, занимал пост первого замглавы Мариуполя.

Многомиллионные аферы

Интернет-мошенники научились обманывать даже психологов: специалист этой профессии попалась на уловки аферистов в Иркутске. 30-летняя женщина поверила, что обманщик поможет ей обогатиться, потому вместе с родителями вложила в несуществующие инвестиции 4,5 млн рублей накоплений и еще 4 млн рублей, взятых в кредит. Однако прибыли семья не получила: пришлось идти в полицию.