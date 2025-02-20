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Позитивный разворот: как российский рынок отреагировал на инфляцию и санкции

После позитивного начала торгов российский рынок резко снизился до вчерашнего минимума из-за ухудшения новостного фона, но вскоре индексы начали восстанавливать позиции и завершили день в хорошем плюсе. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3270 пунктов, увеличившись на 0,36%.

Давление на рынок акций оказала новость о согласовании ЕС 16-го пакета санкций против России, включая ограничения для 13 банков и 73 нефтяных танкеров, а также поэтапный запрет на покупку определенных видов российского алюминия.

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Кроме того, всё усугублялось неопределенностью вокруг переговорного процесса по украинской проблеме.

Многие ожидали данных Росстата по инфляции с опасениями. Однако, несмотря на неоднозначные результаты, символический рост годовой инфляции и снижение недельной были восприняты с оптимизмом, что способствовало восходящей динамике Индекса МосБиржи на вечерней сессии. Напомним, что ранее в среду ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания россиян в феврале снизились впервые с сентября 2024 года до 13,7%, тогда как в январе они достигли годового максимума в 14%.

Дополнительный позитив вызвало заявление президента России о желании провести встречу с американским коллегой, подчеркнув необходимость подготовки и множество тем для обсуждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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