С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличатся на 14,75%. Этот рост затронет 4,2 миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

На реализацию этой меры в федеральном бюджете заложено примерно 85 миллиардов рублей. В настоящее время социальные пенсии получают около 3,5 миллионов россиян.

Социальную пенсию получают граждане, которые по различным причинам не имеют необходимого трудового стажа для оформления страховой пенсии.