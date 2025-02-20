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С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличатся на 14,75%

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличатся на 14,75%. Этот рост затронет 4,2 миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

На реализацию этой меры в федеральном бюджете заложено примерно 85 миллиардов рублей. В настоящее время социальные пенсии получают около 3,5 миллионов россиян.

Социальную пенсию получают граждане, которые по различным причинам не имеют необходимого трудового стажа для оформления страховой пенсии.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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