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Трамп обещает повысить тарифы на импорт авто, чипы и лекарства

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Дональд Трамп объявил о планах введения тарифов в размере 25% на импорт автомобилей, полупроводники и лекарственные препараты в США, сообщает Reutres. Президент уточнил, что ставки могут быть даже выше и со временем возрастут.

Ранее сообщалось, что новые пошлины могут начать действовать с 2 апреля, однако окончательное решение пока отложено до поступления предложений от его команды.

Трамп неоднократно критиковал политику других стран, обвиняя их в высоких таможенных сборах на американский автопром. Так, например, Евросоюз устанавливает 10%-ный сбор на импорт автомобилей, что в четыре раза больше аналогичной американской пошлины на легковые автомобили, составляющей всего 2,5%. Тем не менее, в США действует 25%-ная пошлина на пикапы, произведённые вне Мексики и Канады, что выгодно американским производителям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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