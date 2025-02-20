Трамп обещает повысить тарифы на импорт авто, чипы и лекарства

Дональд Трамп объявил о планах введения тарифов в размере 25% на импорт автомобилей, полупроводники и лекарственные препараты в США, сообщает Reutres. Президент уточнил, что ставки могут быть даже выше и со временем возрастут.

Ранее сообщалось, что новые пошлины могут начать действовать с 2 апреля, однако окончательное решение пока отложено до поступления предложений от его команды.

Трамп неоднократно критиковал политику других стран, обвиняя их в высоких таможенных сборах на американский автопром. Так, например, Евросоюз устанавливает 10%-ный сбор на импорт автомобилей, что в четыре раза больше аналогичной американской пошлины на легковые автомобили, составляющей всего 2,5%. Тем не менее, в США действует 25%-ная пошлина на пикапы, произведённые вне Мексики и Канады, что выгодно американским производителям.