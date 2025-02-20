Популярность ЦФА в 2024 году выросла в четыре раза

До 159 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

За прошлый год россияне заключили 215 тыс. сделок по покупке цифровых финансовых активов (ЦФА). Общий объем вложений граждан в новый инструмент достиг 159 млрд рублей. Эта сумма более чем в четыре раза превысила результаты предыдущего года.

– ЦФА – это цифровые права, – поясняет Максим Пикалов, соучредитель компании «Авеланта», специализирующейся на применении финансовых технологий в бизнес-процессах. – Они могут представлять собой денежные требования к тому, кто эти активы выпустил – цифровой аналог акций, облигаций, займов и депозитов. Могут давать права по эмиссионным ценным бумагам, например, купив такой ЦФА, инвестор может, не владея акциями напрямую, получать дивиденды, а могут – право участия в капитале непубличного акционерного общества.

Доходность по ЦФА в разных кейсах определяется уникальными подходами и может быть, как фиксированной, так и плавающей, привязанной к различным показателям и индексам, рассказали в ЦБ. Также она может зависеть от котировки драгоценных металлов, стоимости бриллиантов, недвижимости, наступления определенных событий и других факторов, пояснили в регуляторе.

Из-за такого многообразия определить средний уровень прогнозируемой прибыли сложно. Доходность некоторых активов, выпускаемых в форме «цифровых облигаций» сопоставима с ключевой ставкой, резюмировали в Банке России.

Самым популярным видом цифровых активов в прошлом году были долговые обязательства, то есть цифровые аналоги облигаций. Компания, выпустившая этот актив, периодически выплачивает фиксированную доходность, а в конце срока, при погашении, возвращает клиенту и изначально внесенные им деньги.