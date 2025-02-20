Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Правильный выбор», участники которой могут получить скидку по кредиту в размере до 4% и сэкономить на переплате.

Чтобы стать участником акции, нужно выполнить следующие условия:

Оформить кредит по тарифному плану «Кредит наличными» в период с 14.02.2025 по 31.08.2025. Начать получать зарплату на счет в АТБ в размере не менее 20 000 рублей ежемесячно и минимум в двух из трех календарных месяцев, следующих за датой заключения кредитного договора. Своевременно вносить платежи по кредитам АТБ.

Клиентам, выполнившим все условия, банк снизит ставку и произведет перерасчет процентов по кредитному договору с учетом предоставленной скидки. Разница в процентах будет возвращена на счет клиента в АТБ в течение 30 календарных дней в месяце, следующем за месяцем выполнения условий акции.

Кредит можно оформить на сайте и в офисах банка. С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).