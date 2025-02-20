Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Правильный выбор», участники которой могут получить скидку по кредиту в размере до 4% и сэкономить на переплате.
Чтобы стать участником акции, нужно выполнить следующие условия:
- Оформить кредит по тарифному плану «Кредит наличными» в период с 14.02.2025 по 31.08.2025.
- Начать получать зарплату на счет в АТБ в размере не менее 20 000 рублей ежемесячно и минимум в двух из трех календарных месяцев, следующих за датой заключения кредитного договора.
- Своевременно вносить платежи по кредитам АТБ.
Клиентам, выполнившим все условия, банк снизит ставку и произведет перерасчет процентов по кредитному договору с учетом предоставленной скидки. Разница в процентах будет возвращена на счет клиента в АТБ в течение 30 календарных дней в месяце, следующем за месяцем выполнения условий акции.
Кредит можно оформить на сайте и в офисах банка. С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.
Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxvqC7vG