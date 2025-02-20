Ингосстрах Банк открыл офис нового формата в Красноярске

Ингосстрах Банк открыл дополнительный офис – отделение мини-формата – в Красноярске, который находится в непосредственной близости от алюминиевого завода. Открытие нового офиса направлено на повышение мобильности и доступности услуг Банка для крупных клиентов.

В шаговой доступности от офиса находятся крупные металлургические предприятия. Теперь сотрудники компаний смогут обсуживаться в отделении и получать консультации по банковским продуктам, находясь рядом с рабочим местом.

«Реализация новой модели офисов сделает финансовые услуги более доступными для жителей региона. В настоящее время в Красноярске зарплатными клиентами банка являются 4,5 тысячи сотрудников предприятий. Благодаря близости офиса и постоянному улучшению качества сервиса мы ожидаем увеличение клиентской базы. Мы всегда нацелены на то, чтобы наш клиенты получали услуги высокого качества. Открытие дополнительного офиса позволит укрепить наши позиции в регионе», – отметил директор департамента розничного бизнеса Ингосстрах Банка Максим Макуха.

Новый офис расположен по адресу ул. Пограничников, 42. В отделении клиенты могут оформить все базовые продукты Банка, совершить денежные переводы, осуществить платежи, валютно-обменные операции, оформить кредит или открыть вклад.