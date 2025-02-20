Команда Private banking «Цифра банк» вошла в ТОП-5 рейтинга команд Private banking

Подразделение Private banking «Цифра банк» вошло в пятерку лидеров рейтинга эффективности команд Private banking по итогам 2024 года, по версии «Банковского обозрения» и аналитического центра «БизнесДром». Это первый рейтинг команд Private banking, оценивающий успешность управленческой и менеджерской команды в Private banking.

При составлении рейтинга учитывались показатели привлеченного капитала и динамика клиентской базы. Помимо этого, оценивался профессионализм сотрудников, работающих в команде, и включающий оценку профессионального стажа сотрудников подразделений в банковской сфере и в Private сегменте, а также уровень медийной активности всего подразделения.

В рейтинге команд приняли участие десять подразделений российского Private banking. Минимальное количество сотрудников в команде среди участников рейтинга составило пять человек, максимальное превысило 1000 сотрудников.

«Мы рады, что успехи, высокий профессионализм и эффективность нашей команды Private banking «Цифра банк» получили высокую оценку составителей рейтинга. Нашим клиентам важно получать самый высокий уровень услуг: консьерж‑сервис, выполняющий абсолютно любой запрос, юридическое и налоговое сопровождение, а также большое разнообразие lifestyle‑сервисов. И наша команда Private banking из раза в раз доказывает, что невыполнимых задач для нас не бывает», ‑ отметила глава Private banking «Цифра банк» Лариса Лукьянова.