Алина Назарова признана лучшим руководителем private banking в России

Директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка Алина Назарова четвертый год подряд возглавила рейтинг лучших руководителей private banking в России по версии «Банковского обозрения».

Алина Назарова присоединилась к команде Альфа-Банка в 2019 году и возглавила А-Клуб — закрытое деловое сообщество, ориентированное на обслуживание высокосостоятельных клиентов и их семей. Кроме того, с 2024 года Алина Назарова руководит направлением для премиальных клиентов Альфа-Банка — Alfa Only.

В 2024 году А-Клуб запустил ряд уникальных проектов. Среди них — новый сервис А-Клуб.Pro, где клиенты А-Клуба могут размещать объявления и заключать выгодные сделки прямо в приложении банка, и запуск лимитированной коллаборации сейфов с брендом BORK. Одним из ярчайших событий стали регулярные public talks на тему будущего и трендов для детей и их родителей — «Разговоры в кругу своих».