Альфа-Банк вручил премии российским компаниям за самые прорывные технологии

Альфа-Банк выступил генеральным партнёром премии RB Digital Awards и учредил две специальные номинации — «Цифровое лидерство» и «Знак качества Alfa Research Center».

Альфа-Банк как лидер российского финтеха выбрал лучшие кейсы компаний, внедривших инновационные решения в бизнес-процессы. Из 160 заявок были выбраны две самые прорывные технологичные разработки.

Награду от Альфа-Банка за «Цифровое лидерство» получил Росатом, который разработал программно-аппаратный комплекс «Инфраструктурная IoT платформа» для автоматизации инженерных систем и предотвращения аварий на различных объектах — от офисных зданий до промышленных предприятий. Реализация более 10 проектов с его применением позволила заказчикам повысить эффективность эксплуатация объектов на 16%.

«Мы рады, что авторитетные эксперты из множества претендентов выбрали и высоко оценили наше решение. Технологии интернета вещей — один из главных драйверов развития умных городов и один из флагманских цифровых продуктов Росатома. Сегодня платформа показывает хорошие результаты, и мы планируем расширять сферы ее применения», — отмечает генеральный директор разработчика продукта — АО «Росатом Инфраструктурные решения Ксения Сухотина.

В номинации «Знак качества Alfa Research Center» выбирались проекты с лучшим пользовательским опытом. Первое место занял производитель самолётов «Яковлев» — за внедрение технологии виртуальной реальности в авиастроении.

«Сейчас идёт период экстремального ускорения цифровизации. Компании, которые внедряют передовые технологии, получают значительное конкурентное преимущество. Альфа-Банк гордится тем, что поддерживает такие инновации и способствует развитию передовых технологий в стране. Внедрение инновационных решений позволяет не только оптимизировать процессы внутри компании, но и улучшать качество жизни людей, создавая новые возможности для роста и развития», — прокомментировал Дамир Баттулин, старший вице-президент, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.