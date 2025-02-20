Альфа-Банк и Сравни: 77% россиян отметили день влюбленных

Альфа-Банк и финансовый маркетплейс Сравни узнали, отмечали ли россияне праздник 14 февраля и что дарили своим половинкам.

В ходе опроса, проведенного маркетплейсом Сравни, оказалось, что 60% респондентов сделали подарок только любимому человеку, 23% опрошенных никому ничего не подарили, а еще 17% участников опроса решили подготовить подарки в этот день всем близким.

При этом почти половина (47%) респондентов указали, что сделали романтичные подарки — цветы, сладости и тому подобное. 35% опрошенных выбрали в качестве подарка эмоции — поездки или посещение мероприятий. 12% участников опроса организовали практичный подарок, еще 5% — сделали его своими руками.

По оценке аналитиков Альфа-Банка, молодое поколение (18-25 лет) более активно тратит деньги на цветы — на 40% больше по сравнению с теми, кому 35-45 лет. При этом больше всего цветы покупают в Санкт-Петербурге, где в праздничный период деньги в этой категории стали тратить в 11 раз больше, при этом в Москве и регионах траты на цветы выросли всего в 9 раз. Втрое выросли траты в категории ювелирных изделий у мужчин по сравнению с первой неделей февраля. На электронику, а также на одежду и обувь траты фактически не выросли — при этом женщины и мужчины покупают в этих категориях одинаково.

Большинство опрошенных россиян (47%) потратили на подарок до 5 тыс. рублей, 18% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 17% — более 10 тыс. рублей.

При выборе подарка 47% опрошенных россиян ориентировались на свои представления о том, что понравится второй половинке. 29% респондентов покупали подарок по пожеланиям и подсказкам самого получателя. 18% главным фактором при выборе подарка назвали бюджет, еще 6% сообщили, что не делали подарки вовсе.

По данным маркетплейса Сравни, среди самых запоминающихся подарков на 14 февраля треть опрошенных назвали оригинальный сюрприз, еще 29% — романтический ужин. 18% респондентов самым запоминающимся назвали путешествие или поездку, еще 6% — практичный подарок. 17% участников опроса сообщили, что не помнят каких-то особенных подарков к этому дню.