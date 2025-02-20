Альфа-Банк открыл Дом Дракона

Новое финтех-пространство Альфа-Банка появилось в Москве.

Дом Дракона — технокластер будущего для сотрудников Альфа-Банка. Это не просто офис, а пространство, сочетающее в себе передовые технологии и комфортную рабочую среду.

В его концепции отражено успешное сотрудничество с Китаем. На входе посетителей встречает гигантский ярко-красный 16-метровый дракон, парящий под потолком. В китайской культуре это символ удачи и процветания, а еще — плодотворного сотрудничества. Дизайн и инновационные технологии, использованные в Доме Дракона, создают приятную и продуктивную рабочую атмосферу.

Помимо стильных современных рабочих мест здесь есть кинозал с идеальной акустикой, он подходит как для просмотра фильмов, так и для проведения конференций. Пространство для мероприятий различного масштаба с амфитеатром, самый большой двухуровневый фудкорт и кофейня, в которой можно сделать заказ в мобильном приложении. Это пример внедрения phygital-технологий, которые органично интегрируются в повседневную жизнь.

В большом двухуровневом фудкорте можно не только позавтракать, прийти на бизнес-ланч, но и провести деловую встречу в неформальной обстановке. В интерьере много живых зеленых зон из тропических растений. Они создают ощущение, будто попал в настоящий парк.

А еще в Доме Дракона расположен флагманский A-Store — шоурум фирменного мерча Альфа-Банка. Здесь можно купить яркие, стильные и функциональные вещи — дизайнерские футболки, толстовки, рюкзаки и многое другое.