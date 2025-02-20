В Альфа-Банке упростили онлайн-выдачу банковских гарантий на возмещение НДС

За январь 2025 года в Альфа-Банке выдали на 22% больше гарантий на возмещение НДС в онлайн-формате, чем за аналогичный период прошлого года. Количество клиентов, воспользовавшихся услугой выросло на 59%.

Новый вид банковских гарантий выдается в экспресс режиме. Они позволяют получить возмещение от 2 до 10 дней после подачи декларации в налоговую. Это в среднем в 6−10 раз быстрее, чем сроки камеральной проверки.

Если организация хочет возместить НДС до проверки документов в ускоренном режиме, она может предоставить банковскую гарантию не позднее 5 дней после сдачи декларации.

«Мы всегда стараемся сделать работу клиентов максимально эффективной. Такие гарантии позволяет клиенту возместить НДС из бюджета авансом, не дожидаясь окончания налоговой проверки. А использовать возмещенную сумму в текущей деятельности можно уже сейчас. Возврат НДС с гарантией — быстро, просто и выгодно для бизнеса», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса бизнеса Альфа-Банка.