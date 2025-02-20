Иркутская область вошла в тройку лидеров СФО по расселению аварийных домов

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подвел итоги пятилетней работы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Сибирском федеральном округе. Кроме того, определены лидеры по этому показателю. В их числе – Иркутская область, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Иркутская область вошла в число лидеров СФО по расселению. Наибольший объем ветхого и аварийного жилья расселили Кемеровская область – Кузбасс – 664,3 тыс. кв. метров, Иркутская область – 580,8 тыс. кв. метров, Красноярский край – 360,9 тыс. кв. метров», – пояснил глава региона.

Также в топ-5 вошли Новосибирская область – 188,6 тыс. кв. метров, Алтайский край – 149,6 тыс. кв. метров. С 2019 года на территории СФО из ветхого жилья переселили около 123 тыс. человек, общая площадь расселенных объектов превысила 2,2 млн кв. метров.

В частности, в Иркутской области переселили более 31,6 тыс. граждан. В программу по переселению из аварийных домов включены 28 муниципалитетов области, в 18 из них выполнены все задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года: в Бодайбо, Бирюсинске, Киренске, Свирске, Слюдянке, Тайшете, Шелехове, Усть-Илимске, Бохане, Карлуке, Заларях, Култуке, Братске, Железногорске-Илимском, в поселках Алексеевск и Тайтурка, селе Смоленское и деревне Сосновый Бор.

Лидерами по расселению аварийных домов в регионе за пятилетний период стали Иркутск, Братск, Тулун, Зима, Черемхово и Ангарск.