ФНС планирует автоматизировать уплату НДФЛ

ФНС планирует отменить подачу деклараций по НДФЛ с конца 2025 года для основных видов доходов. Об этом пишет газета «Известия».

Концепция уже подготовлена, и изменения обсуждаются с Минфином РФ. Переход на бездекларационный режим будет удобен для налогоплательщиков и органов контроля.

Также планируется внедрение упрощенного налогового вычета для пожертвований НКО к концу 2025 года. ФНС оценит влияние глобального минимального налога на российские компании и усилит процедуры для погашения налоговой задолженности бизнеса.