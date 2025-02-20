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Названы 10 лучших вузов Сибири

Аналитики рейтингового агентства RAEX составили локальный рейтинг лучших вузов Сибирского федерального округа. В него не включали национальных лидеров. При выборке учитывались условия для подготовки качественных кадров и региональная значимость образовательных учреждений.

В тройку лидеров вошли Новосибирский государственный педагогический университет, Сибирский государственный университет путей сообщения, Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России.

На четвертой строчке разместился Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, на пятой – Новосибирский государственный аграрный университет, шестой – Иркутский государственный медицинский университет Минздрава России.

Также в топ-10 включили Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева, Омский государственный педагогический университет и Омский государственный аграрный университет имени П. А.Столыпина.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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