Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
РБК: Энергопотребление растет в Иркутске, несмотря на частичный запрет майнинга
Новые правила продажи электроэнергии могут ввести в России
Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля
Все материалы сюжета

Цена блинов за год выросла на 5%

Классический продуктовый набор для приготовления главного блюда Масленицы за год вырос до 142 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику компании «Платформа ОФД».

Перед масленичной неделей 2025 года «Индекс блинов» составил 142 рубля. Для расчета использовали стоимость продуктов для приготовления на четырех человек: молоко, яйца, мука, масло, сахар и соль.

Средняя цена в офлайн-магазинах выросла на 5% до 142 рублей, а онлайн – на 12% до 239 рублей. Мука подорожала на 13%, яйца подешевели на 10%.

Готовая блинная смесь стоит 177 рублей, и ее покупают на 14% чаще. Онлайн-заказы блинов увеличились на 24%, замороженных – на 32%. Популярны блины с мясом и творогом, средняя цена порции замороженных – 181 рубль.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Новый рекорд по числу поездок внутри страны установили россияне в 2024 году
Ледовая переправа на Ольхон открыта
Три новых инвестора стали резидентами ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес