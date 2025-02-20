Цена блинов за год выросла на 5%

Классический продуктовый набор для приготовления главного блюда Масленицы за год вырос до 142 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику компании «Платформа ОФД».

Перед масленичной неделей 2025 года «Индекс блинов» составил 142 рубля. Для расчета использовали стоимость продуктов для приготовления на четырех человек: молоко, яйца, мука, масло, сахар и соль.

Средняя цена в офлайн-магазинах выросла на 5% до 142 рублей, а онлайн – на 12% до 239 рублей. Мука подорожала на 13%, яйца подешевели на 10%.

Готовая блинная смесь стоит 177 рублей, и ее покупают на 14% чаще. Онлайн-заказы блинов увеличились на 24%, замороженных – на 32%. Популярны блины с мясом и творогом, средняя цена порции замороженных – 181 рубль.