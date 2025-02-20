Оборот розничной торговли в Приангарье за год вырос на 11,4%

В Иркутской области зафиксировали рост оборота розничной торговли в 2024 году. Это следует из данных Иркутскстата.

«Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2024 года составил 746,3 млрд рублей, в сопоставимых ценах это на 11,4% больше, чем в этот же период 2023 года», – пояснили в организации.

Доля пищевых продуктов, напитков и табачных изделий преобладает и составляет 50,5%, непродовольственных товаров – 49,5%.

Оборот общественного питания вырос на 7% к январю – декабрю 2023 года и составил 39,6 млрд рублей. За 2024 год было оказано платных услуг на 179,6 млрд рублей, 99,1% к 2023 году.

Значительный рост отмечен на электронные услуги и сервисы в области информационных технологий – на 16,1%, жилищные услуги – 6,4%. В структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют коммунальные – 21,6%, транспортные – 17,5%, телекоммуникационные – 13,4%, бытовые – 9,2%.