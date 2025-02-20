«Отель на колесах» отправится в праздничные круизы по Байкалу

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня туристический поезд «Байкальский экспресс» совершит праздничные круизы по Кругобайкальской железной дороге, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Они состоятся 21 февраля и 7 марта. Участники поедут по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск. От Слюдянки движение будет осуществляться на паровозной тяге, что придаст поездке особый колорит.

«Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде», – пояснили в ВСЖД.

Внутри вагонов есть душ, сервисные зоны и вагон-ресторан.