Каждый четвертый плательщик автоУСН занят в торговле

Розничная торговля является самым популярным видом деятельности среди плательщиков на автоУСН, охватывая 25% от общего числа, что составляет более 6 тыс. организаций и предпринимателей, сообщает пресс-служба ФНС России.

Кроме того, среди налогоплательщиков, использующих этот налоговый режим, распространены следующие виды деятельности:

- Разработка компьютерного программного обеспечения и сопутствующие консультационные услуги (9,2%, или 2,2 тыс. плательщиков).

- Операции с недвижимым имуществом (6%, или 1,5 тыс. плательщиков).

- Деятельность в области права и бухгалтерского учета (4,5%, или 1,1 тыс. плательщиков).

- Специализированные строительные работы (3,9%, или почти 1 тыс. плательщиков).

Эксперимент по применению автоУСН стартовал 1 июля 2022 года в четырех регионах России. С 1 января 2025 года режим начал действовать на территории всей страны, требуя принятия соответствующего регионального закона каждым субъектом.

На данный момент налоговый режим доступен в 58 регионах, включая федеральную территорию Сириус и город Байконур. С 1 марта к эксперименту присоединится Донецкая Народная Республика.