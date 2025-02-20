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Уникальные научные объекты для изучения потеплений и сейсмоактивности построят в Приангарье

Институт солнечно-земной физики СО РАН получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на развитие уникального «Национального гелиогеофизического комплекса РАН». В рамках реализации проекта появятся новые объекты в Иркутской области, сообщает пресс-служба учреждения.

Запланировано строительство лидара на территории обсерватории ИСЗФ на Малом море, в местности Харикта.

«С помощью лидара проводятся исследования состояния и состава атмосферы в широком диапазоне высот – от 10 до 100 км. Различные методы зондирования, применяемые на лидаре, совместно с данными, полученными на комплексе оптических инструментов Геофизической обсерватории позволят получить информацию о гелиогеофизических процессах и явлениях, протекающих в этом интервале высот», – прокомментировал первый заместитель директора института, доктор физико-математических наук Сергей Олемской.

Он пояснил, что эта информация дает представление о влиянии солнечной активности на атмосферу, о состоянии магнитосферы, стратосферных потеплениях, гравитационных и планетарных волнах, вулканогенной и сейсмической деятельности.

Нагревный стенд построят под Ангарском, в Одинске. Оборудование позволит более глубоко изучить свойства ионосферы и верхней атмосферы, а также их связь с литосферой.

Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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