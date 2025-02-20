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Предприниматели Иркутска узнают, как искусственный интеллект может помочь в развитии малого и среднего бизнеса

С 4 по 6 марта 2025 года в Иркутске пройдет значимое событие для представителей малого и среднего бизнеса – съезд лидеров организации "Опора России".

Сбер выступит генеральным партнером события. Одной из главных тем встречи будущего искусственного интеллекта (ИИ) и его практического применения в бизнесе.

5 марта с участием Сбера пройдет пленарное заседание. Среди участников обсуждения внешнеэкономического потенциала малого и среднего бизнеса губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

На мероприятии, которое пройдет в Доме молодежи, участники смогут посетить сессию Сбера «Применение генеративных нейросетей: будущее ИИ, кейсы и лайфхаки промптинга», которая состоится также 5 марта.

Участники мероприятия обсудят развитие и практическое применение искусственного интеллекта, включая его влияние на экономику, основы работы нейронных сетей и успешные бизнес-кейсы. Особое внимание будет уделено обучению созданию эффективных запросов для взаимодействия с ИИ, что позволит повысить продуктивность предпринимателей и поможет им лучше адаптироваться к новым технологиям.

«Проведение съезда важно для предпринимателей, так как оно создает площадку для обмена опытом, поиска партнеров и обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса. Для экспертов и аналитиков это возможность проанализировать экономические тренды и выработать рекомендации. Съезд также способствует диалогу между бизнес-сообществом и государственными структурами, что помогает учитывать интересы предпринимателей», – Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Участие в съезде бесплатное, регистрация доступна по ссылке (18+).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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