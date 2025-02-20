Россияне 14 февраля оплатили покупки улыбкой более 100 тысяч раз

14 февраля география оплаты с помощью биометрии охватила более двух тысяч населённых пунктов — от крупных городов до небольших поселений, таких как посёлок Ордынское в Новосибирской области или село Тополево в Хабаровском крае.

Самыми романтичными и улыбчивыми городами после Москвы и Санкт-Петербурга стали Екатеринбург, Пермь и Уфа. В топ-10 регионов также вошли Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Тюмень, Киров и Омск.

Расходы россиян перед праздником

В предпраздничные дни — с 10 по 13 февраля — жителей России активно делали покупки в супермаркетах и оплатили «улыбкой» покупки в этой категории на более 600 миллионов рублей. Один из самых крупных чеков составил 409 тысяч рублей.

Любители ресторанов оплатили по биометрии счета на сумму около 46,7 миллиона рублей, причём один из визитов обошёлся в 250 тысяч рублей. Одежда и обувь были оплачены на сумму 25,6 миллиона рублей, включая покупку стоимостью свыше 300 тысяч рублей.

Классические подарки и крупные траты

Классическим подарком — ювелирными украшениями — россияне радовали друг друга, оплачивая их с помощью биометрии на общую сумму 20,5 миллиона рублей. Самая дорогая покупка украшений обошлась в 540 тысяч рублей.

Автомобили, приобретённые в качестве подарка, принесли продавцам более 18 миллионов рублей.

Косметика и парфюмерия собрали «улыбки» на 17,8 миллиона рублей, а максимальный чек в этой категории достиг 120 тысяч рублей. Цветы были оплачены по биометрии на 9,2 миллиона рублей, самый дорогой букет стоил 500 тысяч рублей.

За 2024 год сервисом «оплата улыбкой» воспользовались более 2 миллионов россиян. Самыми «улыбчивыми» городами страны стали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Красногорск. Здесь зафиксировано наибольшее количество транзакций на душу населения. Также в топ-10 вошли, в порядке убывания, Сыктывкар, Северодвинск, Иркутск, Екатеринбург, Архангельск, Кострома и Тюмень.