Почему число пенсионеров снова растет?

По данным на 1 января 2025 года, в России насчитывается 41,17 миллиона пенсионеров, сообщает РБК со ссылкой на Социальный фонд России (СФР). За прошедший год этот показатель увеличился на 94 тысячи человек, или 0,2%. Такая динамика наблюдается впервые за шесть лет — с 2018 г., когда численность пенсионеров выросла на 361 тыс. человек.

После 2018 года наблюдался ежегодный спад числа пенсионеров из-за нескольких факторов. Во-первых, происходило постепенное повышение пенсионного возраста. Во-вторых, временные колебания уровня смертности были связаны с пандемией COVID-19.

Основной рост числа пенсионеров зафиксирован среди официально трудоустроенных. В 2024 году их количество возросло на 343 тысячи, достигнув отметки в 8,2 миллиона человек. При этом число неработающих пенсионеров сократилось на 248 тысяч, составив 32,96 миллиона человек по итогам 2024 года.

Эксперты отмечают, что многие пенсионеры продолжают трудовую деятельность из-за роста цен и недостаточной величины пенсий. Также на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы, что создает дополнительные возможности для людей старшего поколения.