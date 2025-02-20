Глава Минпромторга оценил влияние санкций ЕС на российскую алюминиевую отрасль

Евросоюз включил в шестнадцатый пакет санкций запрет на импорт алюминиевой продукции из России, однако, по словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, эта мера не станет серьезным ударом для российской алюминиевой индустрии. Глава ведомства подчеркнул, что компании найдут альтернативные экспортные маршруты, сообщает Интерфакс,

"В свете сокращения наших поставок в последние годы ожидаемое решение ЕС не выглядит особенно чувствительным. Мы будем искать замещающие рынки", — отметил Алиханов на полях Форума будущих технологий.

Экспорт российского алюминия в Европу падает с 2022 года из-за отказов европейских производителей от продукции из РФ. Кроме этого, повлиял введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на LME.