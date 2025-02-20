Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
РБК: Энергопотребление растет в Иркутске, несмотря на частичный запрет майнинга
Новые правила продажи электроэнергии могут ввести в России
Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля
Все материалы сюжета

Глава Минпромторга оценил влияние санкций ЕС на российскую алюминиевую отрасль

Читайте также:

Запрет на спам-обзвоны: как изменится телефонная реклама в 2025 году
20 февраля 2025
Настроения малого бизнеса ухудшаются
20 февраля 2025

Евросоюз включил в шестнадцатый пакет санкций запрет на импорт алюминиевой продукции из России, однако, по словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, эта мера не станет серьезным ударом для российской алюминиевой индустрии. Глава ведомства подчеркнул, что компании найдут альтернативные экспортные маршруты, сообщает Интерфакс,

"В свете сокращения наших поставок в последние годы ожидаемое решение ЕС не выглядит особенно чувствительным. Мы будем искать замещающие рынки", — отметил Алиханов на полях Форума будущих технологий.

Экспорт российского алюминия в Европу падает с 2022 года из-за отказов европейских производителей от продукции из РФ. Кроме этого, повлиял введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на LME. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (895)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Сезонные санитарные зоны обустроили на Байкале
«Отель на колесах» отправится в праздничные круизы по Байкалу
Новый рекорд по числу поездок внутри страны установили россияне в 2024 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес