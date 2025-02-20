Сезонные санитарные зоны обустроили на Байкале

20 февраля в Иркутской области начали свою работу сезонные санитарные зоны на ледовых маршрутах Прибайкальского национального. Об этом информирует пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Первыми были установлены кабины у мыса Саган-Хушун (Три Брата) и у острова Огой. Следующие точки установки – Иркутская губа и окрестности скалы Шаманки», – говорится в сообщении.

Установка и обслуживание временных санитарных зон стали возможны после открытия официальной ледовой переправы на остров Ольхон в проливе Малое Море. Срок размещения и работы кабин ограничен, так как обусловлен безопасностью проезда по льду пролива.

Вывоз отходов будет осуществляться по мере заполнения резервуаров. Посетителей просят аккуратнее относиться к конструкциям и механизмам санитарных зон, ведь от их исправности и работы зависит чистота легендарных байкальских гротов.