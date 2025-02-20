Капитальный ремонт здания Иркутской областной филармонии проведут в 2025 году

Капремонт проведут в 2025 году в здании Иркутской областной филармонии. Объект восстановят по национальному проекту «Семья». На это выделено 72,6 миллиона рублей, из них из федерального – 9,6 миллиона рублей, из регионального бюджета – 63 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Снаружи здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, восстановят кровлю, конструкции купола, деревянную балюстраду, кирпичную кладку фасада и фундамент. Контракт на проведение кровельных работ уже заключен, подрядчиков для остальных задач определят в ближайшее время.

Внутри исторического особняка обновят системы отопления, водоснабжения и энергоснабжения, отремонтируют полы, сцену, зрительный зал и фойе, заменят окна, что позволит уменьшить уровень слышимости городского шума.

Работы начнут в конце мая, после проведения оперного фестиваля «Дыхание Байкала». Полноценная концертная деятельность в филармонии возобновится в ноябре. Во время капитального ремонта коллективы будут выступать на других площадках города и области.