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Север острова Юность благоустроят в Иркутске в 2025 году

В 2025 году в Иркутске будут благоустроены пять общественных пространств. Работы выполнят в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты обустроят территорию танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, парк «Комсомольский», «Аллею здоровья» по ул. Розы Люксембург, северную часть острова Юность. Они стали победителями народных голосований.

На всех территориях запланировано озеленение, обустройство покрытий, организация удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, монтаж паркового наружного освещения, установка малых архитектурных форм.

Голосование за проекты благоустройства на 2026 год пройдет этой весной. В них могут поучаствовать все горожане.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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