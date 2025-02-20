Улицу Медведева отремонтируют в этом году в Иркутске

Комплексный ремонт улицы Медведева на всем протяжении проведут в Иркутске в 2025 году. Подрядная организация, которая займется работами, уже определена, сообщает пресс-служба мэрии.

Панируется заменить дорожный и газонный бордюры, установить пешеходные ограждения и тактильную плитку, отремонтировать железобетонную водопропускную трубу. Также специалисты обновят покрытие проезжей части и наружное освещение.

Кроме того, обустроят тротуары и искусственную дорожную неровность из асфальтобетона. Нанесут разметку, восстановят газон методом гидропосева.

Дополнительно на пересечении с улицей Воровского будут размещены два островка безопасности. Это позволит организовать пешеходный переход.