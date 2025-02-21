Жителям аварийного дома в Бирюсинске не предоставили жилье: возбуждено уголовное дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан при переселении из аварийного жилья. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по февраль 2025 года глава Бирюсинского муниципального образования, осознавая, что многоквартирный дом в городе Бирюсинске признан аварийным и подлежащим сносу, не исполнил решение суда о предоставлении жильцам данного дома квартир, отвечающих санитарным и техническим нормам.

«Подозреваемый не направил в соответствии с порядком и сроками составления проекта регионального бюджета предложения о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий по переселению граждан из аварийного жилья, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан», – пояснили в СК.

Возбуждено уголовное дел по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Неисполнение решения суда», проводится расследование.