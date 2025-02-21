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Киев и сделка по ресурсам: США уверены в будущем соглашении

Американский президент Дональд Трамп выразил разочарование решением украинского президента Владимира Зеленского не подписывать сделку по разработке минеральных ресурсов. Советник президента США Майк Уолтц заявил на пресс-конференции, что Киев в конце концов пойдет на сделку, и отношения между лидерами наладятся. Уолтц подчеркнул, что Зеленский должен воспользоваться исторической возможностью и подписать соглашение об экономических возможностях, сообщает РБК.

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Решение Зеленского не подписывать сделку расстроило не только Трампа, но и министра финансов США Скотта Бессента и вице-президента Джей Ди Вэнса. В начале февраля Трамп предложил обменять украинские редкоземельные металлы на продолжение военной помощи, оценив сделку в $500 млрд. Источники утверждают, что США предложили Киеву право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. Зеленский отказался подписывать соглашение, что обострило отношения между США и Украиной.

Трамп также заявил о необходимости проведения выборов президента на Украине, утверждая, что рейтинг Зеленского составляет лишь 4%. Зеленский счел заявление Трампа дезинформацией, «идущей от России». «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — добавил он. После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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