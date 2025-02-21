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G7 смягчает позицию и отказывается от ужесточения потолка цен на российскую нефть

Bloomberg сообщил, что страны G7 отказались от призыва ужесточить потолок цен на российскую нефть в новой версии коммюнике по случаю годовщины конфликта на Украине. В документе также смягчили другие формулировки, такие как размещение войск. Дипломаты, знакомые с ходом переговоров, отметили, что первоначальный проект был значительно смягчен, сообщает РБК.

В новой версии заявления убрали упоминание о поручении министрам финансов ограничить или скорректировать предельные цены на российскую нефть.

Напомним, в декабре 2022 года, G7 установила потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель. В феврале 2023-го стали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом. Президент Владимир Путин в ответ на эти меры ввел запрет на экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовым ограничениям. Документ действует до 30 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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