Доллар опустился до 88,5 впервые с августа 2024. Что дальше?

Рубль продолжает активно укрепляться, обновляя полугодовой максимум по отношению к основным валютам. В ходе торгов рга рубль значительно укрепился к юаню, который впервые с сентября 2024 года упал до 12 рублей. Официальный курс доллара установил полугодовой минимум на уровне около 88,5 рублей.
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Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что предложение иностранной валюты остается избыточным. Это связано с приближением пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 февраля, а также с вступлением в силу санкций США против российского нефтегазового сектора 27 февраля. К этой дате некоторые компании, попавшие в санкционный список, могут конвертировать значительные объемы иностранной валюты в рубли, что усиливает ее продажу.
Ранее аналитики ПСБ оценивали предел укрепления рубля для исключения геополитической премии в районе 86-87 рублей за доллар и 11,9-12 рублей за юань.