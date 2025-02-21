Доллар опустился до 88,5 впервые с августа 2024. Что дальше?

Рубль продолжает активно укрепляться, обновляя полугодовой максимум по отношению к основным валютам. В ходе торгов рга рубль значительно укрепился к юаню, который впервые с сентября 2024 года упал до 12 рублей. Официальный курс доллара установил полугодовой минимум на уровне около 88,5 рублей.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что предложение иностранной валюты остается избыточным. Это связано с приближением пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 февраля, а также с вступлением в силу санкций США против российского нефтегазового сектора 27 февраля. К этой дате некоторые компании, попавшие в санкционный список, могут конвертировать значительные объемы иностранной валюты в рубли, что усиливает ее продажу.

Ранее аналитики ПСБ оценивали предел укрепления рубля для исключения геополитической премии в районе 86-87 рублей за доллар и 11,9-12 рублей за юань.