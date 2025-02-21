Ушедшим из России компаниям предрекли трудное возвращение обратно: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США допустили ужесточение и ослабление санкций против России, возвращения покинувших РФ компаний не ждут, крупные онлайн-кредиты предложили запретить, а в Иркутской области капитально отремонтируют один из важнейших архитектурных памятников. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Ситуация с санкциями

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США готовы ослабить или ужесточить санкции против России в зависимости от действий РФ по дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной. Он подчеркнул, что Дональд Трамп «намерен как можно скорее положить конец» разногласиям. Ранее Госсекретарь Марко Рубио предупреждал о полной отмене санкций против России, если конфликт будет урегулирован.

Запрет на большие онлайн-кредиты

Сенатор Айрат Гибатдинов направил на отзыв в правительство законопроект, который ограничивает сумму потребительского кредита при подаче онлайн-заявки до 100 тыс. рублей. Также предлагается прописать обязанность кредитора отказать в выдаче денег, если в бюро кредитных историй есть информация, что гражданину уже был выдан заем за последние 48 часов по онлайн-заявке на сумму 100 тыс. рублей в другой организации. Данные меры планируется ввести для борьбы с телефонным мошенничеством.

Западные компании не ждут

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из РФ компаниям будет непросто вернуться, поскольку промышленность России успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост показателей: объем промпроизводства увеличился на 4,6% за 2024 год. Володин подчеркнул, что освободившиеся ниши «давно заняты российским бизнесом».

Ремонт памятника

Капитальный ремонт здания Иркутской областной филармонии, которое является объектом культурного наследия регионального значения, проведут в 2025 году. Специалисты восстановят кровлю, конструкции купола, деревянную балюстраду, кирпичную кладку фасада и фундамент. Внутри исторического особняка обновят системы отопления, водоснабжения и энергоснабжения, отремонтируют полы, сцену, зрительный зал и фойе, заменят окна. Работы состоятся в период с мая по ноябрь.

Новая Юность

В 2025 году в Иркутске будут благоустроены пять общественных пространств. В их числе – популярный у горожан остров Юность, где обновят северную часть. Также обустроят территорию танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, парк «Комсомольский», «Аллею здоровья» по ул. Розы Люксембург. Везде планируются озеленение, обустройство покрытий, организация удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, монтаж паркового наружного освещения, установка малых архитектурных форм.