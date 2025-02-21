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Руководитель ангарского театра «Факел» умер на борту самолета

78-летний Александр Кононов летел из Москвы в Иркутск. Об этом рассказали на странице театра «Факел» во Вконтакте.

«20 февраля на 78-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался наш незаменимый режиссер, руководитель и идейный вдохновитель – Александр Кононов», – говорится в сообщении.

Как рассказала ИА Регнум директор ДК «Нефтехимик» Антонина Кокошникова, у Александра Кононова были проблемы со здоровьем, предположительно связанные с онкологией. Несмотря на попытки лечения в Москве, состояние ухудшилось, и он решил вернуться в Ангарск. Во время полета его сердце остановилось.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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