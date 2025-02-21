Новости

Слата
«Покупателя важно удивлять»
«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»
«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»
Все материалы сюжета

Иркутянин заплатил полмиллиона долга по алиментам, чтобы не лишиться недвижимости

Житель Иркутска задолжал своим несовершеннолетним детям 500 тысяч рублей по алиментам. Чтобы побудить его вернуть деньги, приставы ввели ограничения и арестовали его недвижимость, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

В частности, были вынесены постановления об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, управления транспортными средствами, о взыскании исполнительского сбора порядка 50 тыс. рублей, а также о запрете на проведение регистрационных действий в отношении земельных участков, расположенных в пригороде областного центра.

Чтобы избежать ареста имущества и его принудительной реализации в дальнейшем, иркутянин оплатил задолженность, в том числе исполнительский сбор в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Туроператор "НУУР 1642" представил Иркутскую область на Камчатском форуме "Путешествуй"
Сезонные санитарные зоны обустроили на Байкале
«Отель на колесах» отправится в праздничные круизы по Байкалу
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес