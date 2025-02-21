Иркутянин заплатил полмиллиона долга по алиментам, чтобы не лишиться недвижимости

Житель Иркутска задолжал своим несовершеннолетним детям 500 тысяч рублей по алиментам. Чтобы побудить его вернуть деньги, приставы ввели ограничения и арестовали его недвижимость, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

В частности, были вынесены постановления об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, управления транспортными средствами, о взыскании исполнительского сбора порядка 50 тыс. рублей, а также о запрете на проведение регистрационных действий в отношении земельных участков, расположенных в пригороде областного центра.

Чтобы избежать ареста имущества и его принудительной реализации в дальнейшем, иркутянин оплатил задолженность, в том числе исполнительский сбор в полном объеме.