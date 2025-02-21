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Туроператор "НУУР 1642" представил Иркутскую область на Камчатском форуме "Путешествуй"

Форум устойчивого развития по туризму «Путешествуй», прошедший на Камчатке с 11 по 15 февраля, собрал ключевых представителей туристической отрасли Дальнего Востока, Арктики и Байкала. Участники обменивались опытом, делились новостями о разработке и продвижении туров, а также обсуждали вопросы устойчивого развития и привлечения кадров в индустрию.

Особое внимание на форуме было уделено вопросам кадрового обеспечения. Директор туроператора НУУР 1642 Алена Ямщикова выступила на профориентационной сессии «Работа мечты: профессионалы в туризме о своём любимом деле», где поделилась своей историей выбора профессии и подчеркнула важность работы, приносящей радость: «На работе мы проводим большую часть жизни и каждый день заставлять себя идти на не любимую работу – это предательство по отношению к себе». Она отметила, что туризм предлагает множество возможностей для профессионального роста, но требует кропотливой работы и тщательной подготовки. «За красивой картинкой стоит тяжёлый труд», – подчеркнула Алена Ямщикова, – «но счастье гостей с лихвой восполняет энергию, потраченную на организацию поездки».

В рамках второй сессии НУУР 1642 представил свои уникальные продукты и решения. Компания продемонстрировала варианты индивидуальных туров по Байкалу и Иркутской области, поездка в Тужи, нестандартные подходы к проведению корпоративных мероприятий под ключ на берегу озера, а также презентован уникальный проект обучения топ-менеджеров на Байкале, совместная идея НУУР 1642, компаний ИНК-Капитал и Адизес, которое пройдет уже в конце марта 2025 г.

В дополнение к образовательной программе, участникам бизнес-семинара «Адизес. От теории к практике» будет предложена уникальная программа путешествия по льду Байкала под названием «Хрустальные дороги Байкала».

«С форума возвращаемся в сезон льда Байкала, который сейчас в самой активной стадии», – отметила Алена Ямщикова. «Вдохновившись опытом коллег и пройдя серию мастер-классов от профессионалов туристической отрасли со всей России, будем внедрять новинки, углубляться в дизайн впечатлений, чтобы сделать наши туры ещё более насыщенными и уникальными!».

Форум «Путешествуй» стал площадкой для обмена опытом и стимулом для дальнейшего развития устойчивого туризма в регионах.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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