Новости

Слата
«Покупателя важно удивлять»
«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»
«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»
Все материалы сюжета

Иркутский ученый создал уникального робота для обследования глубоких скважин

Главный конструктор Центра маркшейдерско-геодезических инноваций ИРНИТУ Семен Гриднев разработал самоходный снаряд «ЛИС-Вергилий» для обследования вертикальных и наклонных скважин глубиной более 100 метров. Подробности об изобретении сообщает пресс-служба вуза.

<p>Фото: пресс-служба ИРНИТУ</p>

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

По данным ИРНИТУ, взрывные скважины проходят снизу-вверх, поэтому способ измерения, при котором на тросе опускают груз, недоступен. В настоящее время изучение таких скважин проводят с помощью ультразвуковых измерителей. Приборы дают показания с большой погрешностью из-за различной плотности воздуха по длине скважины, трещин и препятствий.

Новый прибор «ЛИС-Вергилий», которому на рынке нет аналогов, напоминает «механического червя». В основе – инновационный принцип передвижения, заключающийся в попеременном распирании заднего и переднего упоров, работающих, как автомобильный домкрат. Тело перемещается вдоль винтового стержня с помощью электромотора.

Устройство оснащено цифровой камерой с подсветкой, а также инклинометрами и другими датчиками. Это позволяет определять не только глубину, но и трехмерную траекторию скважины. Такая информация необходима для правильного расчета взрывчатого вещества и, как следствие, получения более четких контуров отработки с целью снижения потерь и разубоживания руды.

Станция может использоваться геологами для определения тектонических нарушений, изучения рудных тел и пород, направления жил и другого. Разработка привлекла внимание недропользователей Красноярского края и Забайкалья. Ряд компаний выразили готовность предоставить площадку для проведения испытаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Туроператор "НУУР 1642" представил Иркутскую область на Камчатском форуме "Путешествуй"
Сезонные санитарные зоны обустроили на Байкале
«Отель на колесах» отправится в праздничные круизы по Байкалу
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес