Иркутский ученый создал уникального робота для обследования глубоких скважин

Главный конструктор Центра маркшейдерско-геодезических инноваций ИРНИТУ Семен Гриднев разработал самоходный снаряд «ЛИС-Вергилий» для обследования вертикальных и наклонных скважин глубиной более 100 метров. Подробности об изобретении сообщает пресс-служба вуза.

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

По данным ИРНИТУ, взрывные скважины проходят снизу-вверх, поэтому способ измерения, при котором на тросе опускают груз, недоступен. В настоящее время изучение таких скважин проводят с помощью ультразвуковых измерителей. Приборы дают показания с большой погрешностью из-за различной плотности воздуха по длине скважины, трещин и препятствий.

Новый прибор «ЛИС-Вергилий», которому на рынке нет аналогов, напоминает «механического червя». В основе – инновационный принцип передвижения, заключающийся в попеременном распирании заднего и переднего упоров, работающих, как автомобильный домкрат. Тело перемещается вдоль винтового стержня с помощью электромотора.

Устройство оснащено цифровой камерой с подсветкой, а также инклинометрами и другими датчиками. Это позволяет определять не только глубину, но и трехмерную траекторию скважины. Такая информация необходима для правильного расчета взрывчатого вещества и, как следствие, получения более четких контуров отработки с целью снижения потерь и разубоживания руды.

Станция может использоваться геологами для определения тектонических нарушений, изучения рудных тел и пород, направления жил и другого. Разработка привлекла внимание недропользователей Красноярского края и Забайкалья. Ряд компаний выразили готовность предоставить площадку для проведения испытаний.