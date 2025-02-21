Ремонт объектов культурного наследия проведут в Черемхово

Муниципальную программу для ремонта и реставрации объектов культурного наследия разработают в Черемхово. В неё включат восемь зданий, которые в конце 2024 года по итогам государственных историко-культурных экспертиз получили статус памятников истории и культуры народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Два из этих объектов связаны с Великой Отечественной войной. Это здание, где располагался эвакуационный госпиталь, и здание, где учился герой Советского Союза Анатолий Елдышев. Еще один объект – здание городской художественной школы, построенное в 1902 году. Это деревянное зодчество, так мало сохранившееся в городе горняков.

Также статус памятников истории и культуры получили здание механического завода Щелкунова, где выступал председатель ВЦИК Михаил Калинин, магазин торгового дома «Щелкунов и Метелев», где была создана комсомольская организация города, здание управления шахты №7, где работал стахановец Черембасса Костецкий, и два жилых дома.

«Принято решение подготовить специальную муниципальную программу. Мы определим финансовый источник, который позволит нам привести эти памятники в порядок. Это безусловно будут деньги муниципалитета. Кроме этого, планируется участие муниципального образования в федеральных, областных программах, в грантовых конкурсах. То есть будут применены все возможные рычаги и механизмы привлечения финансовых средств для того, чтобы все эти объекты после ремонтов дарили людям радость и напоминали об истории нашего города», – прокомментировал мэр Черемхово Вадим Семенов.

На данный момент в городе есть 11 памятников истории и культуры. Также зарегистрировано пять выявленных объектов культурного наследия, их государственные экспертизы проведут 2025-м.