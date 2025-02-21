Иркутские бизнесмены смогут получить деньги на строительство модульных отелей

Минэкономразвития РФ проводит конкурс на предоставление субсидий, которые можно направить на строительство модульных гостиниц. Поучаствовать в нем приглашают предпринимателей из Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.

«Срок приема документов для формирования заявки от Иркутской области продлен до 10 марта 2025 года включительно. Размер субсидии не может превышать 1,5 млн рублей на один номер, а также не может составлять более 50% от общей стоимости инвестиционного проекта», – пояснили в агентстве.

В текущем конкурсном отборе в 2025–2027 годах на строительство модульных гостиниц будет направлено 15 млрд рублей.