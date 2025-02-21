Иркутская область – лидер по количеству майнинговых ферм в России

На январь 2025 года в России работает 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Данные приводит МТС.

Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа. По данным EnergyTool МТС, в Иркутской майнинг вырос на 18%. Самый большой рост при этом по России в январе показали Тюменская область – 49%, Свердловская область – 42%, ХМАО - 36%, Пермский край – 30%, Челябинская область – 32%, Республика Башкортостан – на 24%, Самарская область – 20%, Красноярский край – на 6%.

В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм.

В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области – 8%. В Республике Башкортостан и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан – по 3%.