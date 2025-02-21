Первый в 2025 году день донора прошел в ИНК

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел первый в этом году день донора. Традиционная акция проходит с 2017 года.

Донорами стали 85 сотрудников, которые суммарно сдали 38 литров цельной крови. При этом 7 сотрудников выступили донорами впервые. Еще 4 участника вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

В ИНК активно развивается программа корпоративного донорства крови и клеток костного мозга в рамках стратегии «Здоровая компания». За последние три года в офисе компании состоялось 8 акций по сдаче крови, осуществлено более 548 донаций. Около 174 сотрудников присоединились к федеральному регистру доноров костного мозга, 4 из них уже помогли спасти жизни людей. Среди них – специалист ИНК Илья Ковалев, который стал донором костного мозга для жителя Рязани Евгения Черничкина.

Напомним, в 2024 году АО «ИНК-Капитал» заключило трехстороннее соглашение с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови ФМБА и Иркутской областной станцией переливания крови для дальнейшего развития донорства костного мозга в регионе.

Иркутская станция переливания крови выезжает в ИНК регулярно. Раньше Дни донора проходили в ИНК дважды в год, в 2023-м организовали три акции, с 2024 года акции стали ежеквартальными.