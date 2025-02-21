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ЕС ввел запрет на импорт российского алюминия

Шестнадцатый пакет санкций против России утвердили представители стран Европейского Союза. В пакет вошел запрет на импорт первичного алюминия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов из блока. Другие источники сообщают, что в планах ЕС также поэтапное ограничение закупок определённых типов алюминиевой продукции из России. Об этом пишет издание «Газеты.Ru».

По сообщениям, под запрет может попасть первичный алюминий, составляющий 85% экспорта из России в ЕС, что эквивалентно около миллиарда долларов. Ранее Брюссель уже ограничил ввоз российской алюминиевой продукции. Давление на отрасль растет, и запрет на импорт в ЕС может усложнить логистику, особенно в Латинскую Америку и на Ближний Восток. Пропускная способность Восточного полигона ограничена, что приведет к пробкам.

Санкции также влияют на платежи. Часто предприятия не могут получить оплату за продукцию, что создает кассовый разрыв. В 2023 году «Русал» увеличил производство и продажи, но маржинальность снизилась. Без господдержки риски сокращений производства возрастают.

Борис Копейкин подчеркнул необходимость стратегического видения от государства для решения логистических проблем и поддержки внутреннего потребления. Потеря европейского рынка может привести к сокращениям производства, и значимость Китая для отрасли возрастет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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