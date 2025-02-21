Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии

Правительство постановило пересчитать стоимость электроэнергии для домов, не подключенных к газу, что может привести к значительным изменениям для владельцев таких домохозяйств. Решение, как сообщает пресс-служба правительства, направлено на снижение финансовой нагрузки на потребителей, использующих электрообогрев как основной источник тепла.

Однако теперь в регионах, где уровень газификации выше 5%, будет применяться повышающий коэффициент 1,8 к тарифам на электроэнергию для домов с электроотоплением. Это новшество будет действовать на протяжении всего отопительного сезона, независимо от объемов потребления, в отличие от предыдущих ограничений.

С 2025 года в России внедрена дифференцированная система тарифов на электроэнергию, зависящая от объемов потребления. В условиях, когда электроотопление является единственным доступным источником тепла, стандартные лимиты потребления часто оказываются недостаточными. Постановление правительства также предусматривает перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, обогревающих дома электричеством. Региональным властям предписано пересмотреть тарифы и привести их в соответствие с новыми правилами до 1 марта.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о введении с 1 января 2025 года новых норм энергопотребления в стране. Так, значение первого «льготного» диапазона определено для всей страны на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч. Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне. ФАС отметила, что сокращение лимитов электроэнергии направлено в первую очередь на выявление «серых» майнеров, сокращение перекрестного субсидирования, а также стимулирование энергоэффективности.