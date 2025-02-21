Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период

Важная новость по одной из главных тем последних месяцев: Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин подписал постановление, разрешающее регионам устанавливать повышающий коэффициент 1,8 к диапазонам электропотребления не только с января по апрель, как это было ранее, но и на весь отопительный период, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Продолжительность отопительного периода варьируется в разных регионах. В Иркутской области он длится с сентября по май. Низкие температуры на северных территориях Приангарья не редкость уже в первый месяц осени, а также в апреле и даже мае. Таким образом, для жителей Иркутской области, проживающих в жилых или садовых домах и подтвердивших использование электроотопления, сроки применения расширенных диапазонов электропотребления будут пересмотрены. В ближайшее время служба по тарифам региона проведет необходимые расчеты и внесет изменения в областные нормативные акты, – пояснил глава региона.

Новое постановление Правительства РФ также учитывает инициативу по упрощению процедуры подтверждения электроотопления для жителей. Соответствующее письмо ранее было направлено заместителю Председателя Правительства Александру Валентиновичу Новаку.

– Теперь подтвердить электроотопление можно не только с помощью технического паспорта жилого помещения, но и другими подтверждающими документами, если техпаспорт отсутствует или в нем нет отметки об электроотоплении. Собственник должен быть готов к проверке заявленной информации. В случае выявления недостоверных сведений перерасчет будет произведен без применения повышающего коэффициента, – сообщил Игорь Кобзев.

Он добавил, что в регионе продолжается работа по анализу фактического электропотребления для индивидуальных домов с электроотоплением. Уже обработаны данные за декабрь 2024 года и январь 2025 года. Особое внимание уделяется зимним месяцам, когда на всей территории региона стоят морозы. В этот период должно быть установлено максимально возможное увеличение диапазонов, чтобы жители могли использовать этот жизненно необходимый ресурс в достаточном для комфортного быта количестве.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о введении с 1 января 2025 года новых норм энергопотребления в стране. Так, значение первого «льготного» диапазона определено для всей страны на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч. В Иркутской области с учетом коэффициента 1,8 первый диапазон увеличен до 7020 кВт*ч в месяц, второй – до 10800кВт*ч в месяц.Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне. ФАС отметила, что сокращение лимитов электроэнергии направлено в первую очередь на выявление «серых» майнеров, сокращение перекрестного субсидирования, а также стимулирование энергоэффективности.